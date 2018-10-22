В среднем на 4 процента в год будут индексироваться оклады и пенсии военнослужащих. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказала заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова. Она напомнила, что до 2018 года оклады военнослужащих не индексировались.

«Но нам удавалось удерживать средний размер армейской зарплаты на уровне ведущих отраслей экономики»,- подчеркнула Шевцова.

По её словам, зарплаты в армии стали ничем не уступать уровню вознаграждения нефтяников или финансистов. Достойную оплату труда удалось обеспечить за счёт оптимизации структуры и численности Вооруженных сил, введения ежемесячных надбавок и премий.

В начале этого года оклады военнослужащих были увеличены на 4 процента.

А уже со следующего года индексация будет производиться в октябре. График повышений такой: 2019 год - плюс 4,3 процента, 2020 год - плюс 3,8 процента, 2021 год - плюс 4 процента.

Военные пенсии индексируется с 1 января. В этом году прибавка составила 4 процента. Что касается индексации пенсий в 2019-2021 годах, то пока её размер не уточняется. Скорее всего, она будет в пределах годовой инфляции, а это по прогнозам 4,4 процента.