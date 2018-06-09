Зарубежные эксперты высоко оценили работу по управлению ядерным наследием

Заместитель министра экономического развития Мурманской области – начальник управления внешнеэкономических связей, приграничного и межрегионального сотрудничества Илья Остапчук принял участие в состоявшемся в Мурманске заседании Экспертной группы по управлению ядерным наследием при Агентстве по ядерной энергетике и Организации экономического сотрудничества и развития, участники которого провели осмотр объектов в губе Андреева и проверили полноту мероприятий по обеспечению безопасности персонала и окружающей среды.

Международные эксперты из Норвегии, Великобритании, Франции, США и России высоко оценили работу Государственной корпорации «Росатом» и ФГУП «РосРАО» в вопросах обеспечения безопасности при вывозе отработавшего ядерного топлива из хранилища в губе Андреева.