«Зарядку со стражем порядка» провели полицейские на берегу Белого моря

В Кандалакшском районе сотрудники полиции провели эстафету для воспитанников лагеря «Гандвиг». Акция, приуроченная ко Дню физкультурника, включает различные формы занятий сотрудников органов внутренних дел региона со школьниками и студентами. В этом году ряд спортивных мероприятий прошёл в Мурманске, Кольском районе, Мончегорске и Кандалакше.

В Кандалакшском районе стражи порядка побывали в летнем детском оздоровительном лагере «Гандвик», расположенном на берегу Белого моря. Там сотрудники группы по работе с личным составом и отдела УУПиПДН МО МВД России «Кандалакшский» провели с воспитанниками профилактическую беседу и весёлую эстафету, включавшую пять этапов.

Вместе с полицейскими ребята бегали, прыгали с обручами, катались на самокатах и гоняли футбольные мячи. Дети отлично справились с заданиями. Проигравших не было, в качестве главных призов всем достались заряд бодрости и хорошее настроение.