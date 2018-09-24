Заседание антинаркотической комиссии Мурманской области проводит глава региона

Сегодня под председательством губернатора Марины Ковтун проходит очередное заседание антинаркотической комиссии Мурманской области.

В центре внимания членов комиссии – вопросы межведомственного взаимодействия в рамках реализации положений ряда федеральных и региональных нормативно-правовых актов. Речь шла, в частности, о контроле исполнения возложенных судом на наркозависимых дополнительных обязанностей по лечению и реабилитации.

Кроме того, обсуждаются вопросы межведомственного взаимодействия при осуществлении индивидуально-профилактической работы с потребителями наркотиков, осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, а также содержащимся в учреждениях УФСИН России по Мурманской области.

Также участники заседания заслушают отчеты о деятельности муниципальных антинаркотических комиссий ЗАТО г. Заозёрск и Терского района.