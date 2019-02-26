Заседание Межправительственной российско-финляндской комиссии по приграничному сотрудничеству в 2020 году состоится в Мурманске

Сегодня в Хельсинки состоялось второе заседание Межправительственной российско-финляндской комиссии по приграничному сотрудничеству под председательством заместителя министра экономического развития России Тимура Максимова и статс-секретаря министерства транспорта и связи Финляндской Республики Яри Партанена. Среди участников заседания – представители профильных министерств, а также приграничных регионов России и Финляндии. Мурманскую область в ходе мероприятия представила министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова.

Повестка заседания включала актуальные вопросы двустороннего сотрудничества: обсуждался ход реализации программ приграничного сотрудничества «Карелия», «Коларктик» и «Россия – Юго-Восточная Финляндия» на период 2014-2020 гг., рассматривались перспективы программ приграничного сотрудничества на период 2021-2027 гг. Кроме того, серьезное внимание в ходе мероприятия было уделено ключевым направлениям регионального сотрудничества.

Елена Тихонова представила доклад об опыте международного сотрудничества Мурманской области с регионами Финляндии, в котором акцент был сделан на межмуниципальное взаимодействие, а также долгосрочную работу по линии Баренцева процесса.

По итогам встречи участниками заседания было одобрено предложение заместителя министра экономического развития Российской Федерации Тимура Максимова провести следующую встречу в 2020 году в Мурманске.