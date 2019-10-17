Мурманская область. Арктика17.10.19 09:15
Приметы: 28-35 лет, рост
175 см, нормального телосложения. Был одет: куртка синего цвета с капюшоном бежевого цвета, кеды синего цвета, штаны тёмного цвета.
Зашёл, увидел и украл деньги
Полиция разыскивает подозреваемого в хищении денежных средств из магазина.
Отделом полиции № 1 УМВД России по городу Мурманску по подозрению в совершении кражи денежных средств из кассы магазина разыскивается мужчина.
Приметы: 28-35 лет, рост
Если вам известно местонахождение разыскиваемого, то необходимо сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (908) 605-16-16 или по телефону 02, обращается пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
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