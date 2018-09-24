Защищая знакомого, 33-летний житель Ковдора избил полицейского

По версии следствия, 9 июня 2018 года инспектором ДПС ОГИБДД МО МВД России «Полярнозоринский» в Ковдоре был остановлен автомобиль под управлением местного жителя, пребывающего в состоянии алкогольного опьянения. В ходе оформления материала о совершении административного правонарушения, мужчина предпринял попытку скрыться от сотрудника полиции, однако был задержан и препровожден к патрульному автомобилю ДПС.

Очевидцем произошедшего явился знакомый задержанного, который потребовал от сотрудника полиции отпустить друга, при этом активно препятствовал задержанию последнего.

На требования полицейского успокоиться и не мешать исполнять свои должностные обязанности, злоумышленник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанёс удар по ноге полицейского, удар в область груди, а также два удара в голову, сопровождая свои агрессивные действия грубой бранью, плевками в лицо представителя власти и угрозами физической расправы в дальнейшем.

Медики констатировали у полицейского закрытую черепно-мозговую травму.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк, под весом собранных доказательств обвиняемый вину в совершенном преступлении признал полностью. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Ковдорский районный суд Мурманской области.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.