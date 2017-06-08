Защиту прав детей губернатор Марина Ковтун обсудила с уполномоченным по правам ребёнка в Мурманской области Борисом Коганом

Губернатор Марина Ковтун вчера провела рабочую встречу с уполномоченным по правам ребёнка в Мурманской области Борисом Коганом. Ключевой темой встречи стала деятельность по защите прав и интересов несовершеннолетних жителей региона.

«За последние годы в Мурманской области многое сделано для того, чтобы наши дети росли здоровыми и счастливыми, имели возможность реализовать себя в самых различных направлениях. Особое внимание мы уделяем детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Таким образом, у нас в регионе создана крепкая основа, чтобы достойно войти в Десятилетие детства (в конце мая президент РФ подписал указ, которым 2018-2017 годы объявляются Десятилетием детства. – Ред.)», – подчеркнула глава региона.

Характеризуя состояние сферы обеспечения прав и законных интересов ребёнка на территории региона, Борис Коган отметил здоровое и внимательное отношение общества к проблемам детей. По оценкам уполномоченного по правам ребёнка, в Мурманской области в целом соблюдается как федеральное, так и региональное законодательство в сфере защиты детей.