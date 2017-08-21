Засияли купола над православным храмом в Заполярном

Накануне праздника Преображения Господня, в Заполярном над строящимся Свято-Троицким храмом строители подняли два купола и установили их на барабанах над алтарной частью и колокольней, выполнив ювелирную работу на большой высоте. На куполах были воздвигнуты кресты, засиявшие на летнем солнце.

В течение дня трудились крановщики, стропальщики АО «Кольская ГМК» и строители, прибывшие из Кировской области, для выполнения кровельных работ. Прихожане, собравшиеся посмотреть на воздвижение куполов и крестов, молились, обращаясь к Господу, Божьей Матери и Трифону Печенгскому за помощью строителям храма и дарования им сил на эту большую и ответственную работу.

На следующий день, 19 августа, все пришедшие на Божественную Литургию на праздник Преображения Господня поздравляли друг друга с двойной радостью и свершением долгожданного, поистине исторического события в жизни прихода и города.