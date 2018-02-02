Засияли новые инсталляции на берегу Семёновского озера

В Мурманске на пешеходной связи вдоль Семёновского озера установлены новые арт-объекты «Феномены арктических явлений»: «Столбы света» и «Перламутровые облака». Это подарок мурманчанам от студентов Мурманского арктического государственного университету (МАГУ) и городских властей.

Обе конструкции расположены между велосипедной парковкой и одной из смотровых площадок. Внутри установлены разноцветные прожекторы. В инсталляции «Перламутровые облака» их 6, в «Столбах света» - 12. Благодаря этому, «феномены» сияют разноцветными огнями. Поверхность конструкций выполнена из акрилового стекла. Предусмотрена и дополнительная подсветка. Специалисты МАУК «Мурманские городские парки и скверы» помогли с выбором места и подключением к системе «Каскад».

Автор проекта - студент МАГУ Михаил Огурцов. За основу были взяты природные явления, которые можно увидеть на Кольском полуострове. Власти идею поддержали.

– Отрадно, что мурманская молодежь принимает активное участие в благоустройстве города, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Теперь мурманчане и гости заполярной столицы могут увидеть уникальные природные явления нашего края независимо от погоды.