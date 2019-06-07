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Мурманская область. Арктика07.06.19 13:41

Заслуги лучших волонтёров отмечены администрацией Мурманска и Советом депутатов

В Мурманске в Центре волонтёрского движения МАУ МП «Объединение молодёжных центров» подвели итоги весенней волонтерской кампании 2019 года. В рамках встречи 13 волонтерам вручены сувениры и благодарности.

- Ребята стали активными участниками городских субботников, оказали содействие в проведении торжественных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., всероссийской акции «Вахта памяти» и сопровождении ветеранов на праздничном шествии мурманчан и гостей города к мемориалу «Защитников Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945», - рассказала председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска Татьяна Печкарева.

В рамках традиционной акции «Подарок ветерану» молодые люди ежегодно мастерят подарки, которые вручают ветеранам Великой Отечественной войны во время майских праздников.

Специалисты центра реализуют программу «Волонтёрство как стиль жизни», проводят систематические встречи «Я - Доброволец». На базе центра также функционирует волонтерский театр «Маленькая история», мурманчане организовывают досуг для детей, находящихся на лечении в Мурманской детской клинической больнице.

- Волонтёры центра принимают активное участие не только в патриотичских, но и в различных благотворительных акциях, экологических десантах и слетах по очистке города и его окрестностей от мусора, реализуют проекты в помощь бездомным животным приютов и фондов. Все эти направления очень важны, — отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Антонина Климова. - Мурманск - город, где многие рады прийти на помощь. В добровольческих акциях регулярно принимают участие свыше 6 тысяч юных волонтеров.

 

 

 

 

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