Заслуги ветеринарных специалистов Мурманской области отмечены серебряной медалью и дипломом конкурса в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2017»

Комитет по ветеринарии Мурманской области отмечен серебряной медалью и дипломом конкурса, который был организован в рамках 19-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2017».



В 2017 году в конкурсной программе выставки «Золотая осень» появилась новая номинация «За разработку, производство и внедрение эффективных ветеринарных препаратов, высокую эффективность проведения противоэпизоотических мероприятий на территории субъекта российской Федерации, ликвидацию, лечение заразных и незаразных болезней животных».



Для участия в этой номинации были направлены документы, подтверждающие, что после ликвидации лейкоза крупного рогатого скота в сельхозпредприятии «Тулома», Мурманская область была официально объявлена благополучной по этому заболеванию.



Сельхозпредприятие «Тулома» являлось неблагополучным по лейкозу крупного рогатого скота с 1976 года. В то время проблема ликвидации лейкоза решалась в основном узко специализированными действиями без широкого проведения организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий. Когда в 2003 году при лабораторном мониторинге была выявлена инфицированность вирусом 57% стада, действующая система противолейкозных мероприятий была признана неэффективной. В 2005 году Комитет по ветеринарии и охране животного мира Мурманской области разработал региональную целевую программу по ликвидация лейкоза крупного рогатого скота в «Туломе». В соответствии с ней ветеринарные специалисты планомерно вели оздоровительные мероприятия, направленные на устранение факторов, способствующих распространению вируса лейкоза, – инфицированное поголовье было заменено на здоровое, формировались оздоровленные группы. В 2013 году мероприятия по ликвидации заболевания в «Туломе» были завершены, и область официально объявлена благополучной по лейкозу крупного рогатого скота.



Труд ветеринарных специалистов сельхозпредприятия «Тулома», Кольской районной ветеринарной станции и Комитета по ветеринарии Мурманской области был отмечен серебряной медалью и Дипломом в номинации «За оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза на территории Мурманской области» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.