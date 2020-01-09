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Мурманская область. Арктика09.01.20 17:00

«Заслуженные сыщики» занялись делом № 2020

Во время зимних каникул в отделе библиотечного обслуживания обучающихся 1-4-х классов Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В. П. Махаевой проходил ставший уже традиционным новогодний квест «Дело № 2020: «В поисках таинственного С…». В этот раз всем участникам предстояло стать настоящими детективами и по горячим следам раскрыть запутанное дело.

Юные читатели, их родители, а иногда даже совсем маленькие братишки и сестрёнки, погрузились в атмосферу игры-квеста. Перед тем, как приступить к расследованию, все участники поделились на группы, каждой был выдан протокол расследования.

Сначала юные сыщики собрали улики на территории вокруг библиотеки и в вестибюле. Собранные сведения помогли им выполнить задания в «Архиве Деда Мороза» и узнать, какие подарки дарят детям главные новогодние волшебники в разных странах. На выставке-витрине «Новогодний калейдоскоп» участники нашли сведения о традиционном новогоднем угощении, а на «Новогоднем базаре» - о дереве, которое используется в качестве символа Нового года у других народов. Кроме того следователи выполнили задание в «Музее ёлочных игрушек». Собрав все сведения, разгадав головоломки и шифры, участники отправились в «Лабораторию Деда Мороза», где каждый слепил снеговика.

Наблюдательность, острый ум, железная логика помогли ребятам дойти до финала, расшифровать все подсказки, раскрыть дело и получить сладкий приз, а также диплом заслуженного сыщика.

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