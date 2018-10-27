Заслуженный художник РФ Виталий Бубенцов работает над картиной о жизни Мурманского морского торгового порта

Заслуженный художник Российской Федерации, член Союза художников России и Международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО Виталий Бубенцов выполнил в Мурманском морском торговом порту этюды для своей новой картины. Известный мурманский художник планирует показать эту работу в числе других на своей юбилейной выставке.

«Картина – это не фотография, а, образ, впечатление, которые рождаются от того, что ты видишь. Художественные образы, которые возникают, когда наблюдаешь за жизнью Мурманского морского торгового порта, – яркие, сильные и красивые. Это часть жизни нашего заполярного города, без которого мы не представляем Мурманск», – сказал Виталий Бубенцов.

Художник вспоминает, что работал в порту много лет назад. С тех пор порт обновился, появилась новая техника, у причалов стоят большие современные корабли. И при этом остался дух морской романтики, близкий всем жителям нашего морского города.

«Думаю, что для каждого жителя Мурманска, тем более художника, порт – это важный источник вдохновения. Здесь возникают настоящие мурманские образы, в которых сосредоточена энергия города-порта», – подчеркнул Виталий Бубенцов

Виталий Николаевич Бубенцов родился в г. Мурманске. Окончил Ленинградское художественное училище им. В. В. Серова (1963), Ленинградский художественный институт им. И.Е. Репина (1972, факультет живописи). Регулярно участвует во всероссийских, республиканских, зарубежных, региональных художественных выставках, в том числе персональных, которых проходили в России и за рубежом. Произведения художника хранятся в музеях Мурманска, Минска, Риги, в частных коллекциях в Дании, Голландии, Норвегии, США, Финляндии, Швеции. Выставка, посвященная юбилею художника, откроется 18 января 2019 года в Мурманском областном художественном музее.