ЗАТО г.Североморск готовится к выборам главы

Сегодня в ЗАТО г.Североморск проходит внеочередное заседание Совета депутатов флотской столицы. На нём решается важный вопрос об уходе действующего главы администрации ЗАТО Александра Абрамова.

Депутаты рассматривают вопросы: «О возложении обязанностей главы ЗАТО г.Североморск»; «О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы ЗАТО г.Североморск»; «О формировании конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы ЗАТО г. Североморск».

Изменения в руководстве закрытого административного территориального образования связаны, как известно редакции, с серьёзной болезнью Александра Павловича. Об этом можно было догадаться ещё ранней весной по фотографиям действующего главы и участившимися перерывами в его работе.