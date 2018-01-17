Мурманская область. Арктика17.01.18 07:20
ЗАТО г.Североморск продолжает сотрудничество с норвежской коммуной Коммуна Сёр-Варангер
Североморская делегация под руководством главы муниципалитета Владимира Евменькова посетила с дружеским визитом центральный город коммуны Киркенес. Во встрече также принял участие епископ Североморский и Умбский Митрофан и представители Русской православной церкви.
Во время встречи с мэром коммуны Руне Рафаэльсеном обсуждались совместные планы в области культуры и искусства и перспективы дальнейшего взаимодействия, ведь в 2019 году исполнится 25 лет со дня подписания первого соглашения о сотрудничестве. Кроме того, участники встречи рассмотрели возможности увековечивания памяти Преподобного Трифона Печенгского.
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