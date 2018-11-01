ЗАТО Островной получает электроснабжение от резервных источников

Вчера около 13 часов произошло отключение линии Л-177 (150кВ), по которой осуществляется электроснабжение ЗАТО Островной. После отключения населенный пункт был переведен на резервное электроснабжение.

Специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» восстанавливают электроснабжение по нормальной схеме.

Предположительно причиной отключения Островного от основной схемы электроснабжения стала непогода – сегодня с утра в регионе наблюдаются переходы температуры через 0, осадки в виде мокрого снега и дождя.