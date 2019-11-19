ЗАТО Островной получает электроснабжение от резервных источников

Бригада Мурманского филиала «Россети Северо-Запад» направлена к месту повреждения для восстановления электроснабжения потребителей по штатной схеме. Сейчас все потребители Островного получают электроэнергию в полном объёме.

Сегодня утром произошло отключение линии Л-177 (150кВ), по которой осуществляется электроснабжение ЗАТО Островной. После отключения населенный пункт был переведён на резервное электроснабжение.

В настоящее время бригада Мурманского филиала «Россети Северо-Запад» вылетела вертолетом к предполагаемому месту повреждения линии.

Единый телефон «горячей линии» «Россети Северо-Запад» 8-800-333-02-52, также обращение об отключениях электроэнергии можно оставить на портале «Светлая страна».