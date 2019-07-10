Затонувшая АПЛ «Комсомолец» начала фонить!

Учёные из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки «Комсомолец» в сто тысяч раз. Об этом телеканалу «TV2» сообщила руководитель экспедиции Хильда Элиза Хелдаль.

Исследовательское судно «G.O. Sars» отправилось из Тромсё, чтобы выяснить экологическую обстановку и произвести замеры уровней загрязнения. В экспедиции принимали участие специалисты из ведущих научно-исследовательских учреждений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета НПО «Тайфун» и Норвежского института морских исследований. Они взяли пробы из вентиляционного отверстия, находящегося в непосредственной близости с реактором. Хелдаль отметила, что данные о превышении уровня радиации в сто тысяч раз предварительные.

«Мы рассмотрим образцы более тщательно, когда вернёмся домой», — заявила Хильда Элиза Хелдаль. Ученый подчеркнула, что утечка радиации не представляет угрозу для рыболовства в этом районе. Однако её уровень оказался выше зафиксированного российскими учёными в ходе предыдущей экспедиции в 2007 году.

Напомним, затонувшая 30 лет назад субмарина лежит на глубине около 1,7 тысячи метров. Исследователи применили спускаемый подводный аппарат «Ægir 6000», который может добраться до обломков лодки и передать изображение на судно, отмечает РИА «Новости».

Москва и Осло проводят исследования в районе гибели «Комсомольца» уже много лет. Учёные констатировали протечки из реактора АПЛ, превышение уровня цезия-137 в донных отложениях в 1991-1993 годах. Большая глубина залегания подлодки осложняет проведение исследований. Учёные планируют контролировать ситуацию и впредь.