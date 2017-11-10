Состоялось очередное заседание рабочей группы по установлению собственников затопленного и затонувшего имущества (объектов) в Кольском заливе. На заседании были рассмотрены результаты проделанной министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области работы по сбору информации о собственниках затопленного и затонувшего имущества в Кольском заливе. Установление собственников такого имущества, а также признание его бесхозяйным необходимо для продолжения очистки Кольского залива, начатой в августе с подъёма металлоконструкций в Ретинской бухте, а также для реализации программы по очистке залива, разработанной в рамках утвержденного распоряжением правительства РФ Комплекса первоочередных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий загрязнения и иного негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической и иной деятельности.

Членами рабочей группы определены приоритетные, наиболее опасные с учётом степени навигационной опасности и размера вреда, причиненного водному объекту, затопленные и затонувшие объекты, для которых требуется в первоочередном порядке провести мероприятия по признанию их бесхозяйными. Затонувшее с топливом на борту судно «Териберка» представляет наибольшую потенциальную экологическую угрозу Кольскому заливу.

Планируется, что совместная работа ведомств позволит решить одну из значимых экологических проблем Мурманской области.

По итогам заседания его участники отметили не только важность, но и уникальность проводимой в нашем регионе работы, поскольку имеющийся в других субъектах Российской Федерации опыт по очистке водных объектов от затопленного и затонувшего имущества не связан с бесхозяйными объектами.