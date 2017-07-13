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Мурманская область. Арктика13.07.17 09:42

Затяжная борьба за соблюдение конституционных прав граждан на оплату труда

Прокуратурой Мурманской области проведено обобщение рассмотрения судами общей юрисдикции исков (заявлений) прокуроров об устранении нарушений в сфере соблюдения конституционных прав граждан на оплату труда за I полугодие 2017 года.

Согласно статистическим данным в суд общей юрисдикции прокурорами городов и районов области направлено 366 исков (заявлений) указанной категории на общую сумму 14 млн 500 тысяч рублей. Всего за 6 месяцев текущего года, с учётом предъявленных в 2016 году, судами рассмотрено и удовлетворено 385 исков (заявлений) прокуроров указанной категории на общую сумму 18 млн 936 тысяч рублей.

Ввиду добровольного исполнения работодателями требований прокурора в истекшем периоде 2017 года прекращено производство по 14 искам на общую сумму 106 тысяч рублей. Факты отказов в удовлетворении судом заявленных требований прокуроров отсутствуют.

В анализируемом периоде 2017 года с исками (заявлениями) о взыскании задолженности по заработной плате обращались фактически все прокуроры.

По факту выявленной непогашенной задолженности по заработной плате перед работниками ОАО «КОМЗ», МКУ «МЦ Алакуртти», ООО «КомСервис» и Автоколонны № 1443 прокурором г.Кандалакши в суд предъявлено 117 заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 5 млн. 829 тыс. рублей и в порядке статьи 45 ГПК РФ 3 исковых заявления к МКУ «МЦ Алакуртти» о взыскании сохраняемого заработка на период трудоустройства на общую сумму 188 тыс.рублей. Судом рассмотрено и удовлетворено 116 заявлений и 2 иска на общую сумму 5 млн 887 тысяч рублей, 2 иска (заявления) находятся в стадии рассмотрения.

Прокурором Ковдорского района также велась работа по погашению задолженности, образовавшейся перед работниками МУП «Ена». С этой целью прокурором района в истекшем периоде 2017 года в мировой суд направлено 39 заявлений о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы на общую сумму 659 тыс. рублей, которые мировым судом рассмотрены и удовлетворены.

Из направленных в декабре 2016 года – истекшем периоде 2017 года в суд общей юрисдикции прокурором г.Апатиты 25 заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по заработной плате в пользу работников ООО «Тира-СП», МУП г. Апатиты «Проектный институт «Гражданпроект» на общую сумму 1 млн 42 тысячи рублей и 1 искового заявления о взыскании с ООО «Престиж-сервис» невыплаченной заработной платы в размере 57 тысяч рублей, судом рассмотрено и удовлетворено 26 исков (заявлений) на общую сумму 1 млн 99 тысяч рублей.

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