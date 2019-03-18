Завалила весна Мурманск снегом

Как сообщает Мурманское УГМС, 16-17 марта наш регион находился в малоградиентном барическом поле пониженного атмосферного давления, под влиянием медленно перемещающегося атмосферного фронта. За период 16-17 марта и ночь 18 марта по Мурманской области местами выпало от 22 до 45% месячной нормы осадков, в районе Мурманска 78% месячной нормы осадков. Высота снега в отдельных районах увеличилась на 2-5 см, в районе Мурманска на 5-9 см.

19 марта погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с юга Скандинавии. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, снег, наиболее интенсивный ночью, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха от -3 до +2°.

20 марта циклон переместится на юго-восток Баренцева моря и наш регион будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт снег, ночью ожидается морозная погода, а днём температура воздуха от -3 до +2°.

Завтра, 19 марта, будет облачная погода. Временами снег, мокрый снег. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха от -3 до +2°. Гололедица, ухудшение состояния дорог.