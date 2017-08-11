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Мурманская область. Арктика11.08.17 07:10

Завалили бюджет налогами северяне

За январь-июль 2017 года в консолидированный бюджет Российской Федерации от всех налогоплательщиков Мурманской области перечислены налоговые платежи в сумме 45800 млн рублей.

Поступления налога на доходы физических лиц составили 15 млрд 818 млн рублей, что на 4,0% или на 604 млн рублей выше аналогичного периода 2016 года. По налогам на совокупный доход поступления увеличились на 4,8%. Положительная динамика сохраняется по налогам на имущество - темп роста составил 110,5% (в том числе по налогу на имущество физических лиц – в 2,4 раза, транспортному налогу физических лиц – в 2 раза). По налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами поступления увеличились на 1,0%.

Основная часть (76%) налогов, собранных на территории Мурманской области, осталась в бюджетах региона. В федеральный бюджет перечислено 24%.

В консолидированный бюджет Мурманской области за 7 месяцев 2017 года поступило 34906 млн рублей. Определяющими налогами для консолидированного бюджета Мурманской области являются: налог на доходы физических лиц – 15818 млн рублей, доля 45%; налог на прибыль организаций – 12508 млн рублей, 36%; налоги на имущество – 2 946 млн рублей, 8%; налоги на совокупный доход – 2 708 млн рублей, 8%. Их суммарная доля в региональном бюджете составляет 97%.

Доходы областного бюджета за счёт налоговых поступлений по итогам января-июля 2017 года составили 27034 млн рублей. Объём налоговых поступлений в местные бюджеты в январе-июле 2017 года составил 7872 млн рублей, что на 5,0% (на 376 млн рублей) выше уровня поступлений соответствующего периода 2016 года.

За 7 месяцев 2017 года поступило страховых взносов на обязательное социальное страхование, администрируемых налоговыми органами, 21767 млн рублей, что на 3% (на 589 млн рублей) выше поступлений соответствующего периода 2016 г., в том числе: на обязательное пенсионное страхование 17284 млн рублей; на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 626 млн рублей; на обязательное медицинское страхование 3857 млн рублей.

 

 

 

Комментарии

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№ 211.08.17 10:29 - SafarinDРоссийский бюджет - яма бездонная, так как сколько налогов не соберут, большая часть уйдёт на зарплаты чиновникам, обслуживание их офисов, на дорогие игрушки воякам, путинские мега-проекты - олимпиады, футболы, мосты и трубы в никуда....
№ 111.08.17 07:30 - ZviygincewНе знаю, случайно или специально у вас два сообщения встали рядом: сначала о потерях бюджета страны от многочисленных нарушениях чиновников, а потом о росте собираемости налогов в Мурманской области. При таком раскладе нашим "славным" представителям власти бояться не стоит, народ своими налогами покроет все убытки от их неудовлетворительной деятельности и хищениях. А Путин внимательно слушает уже не первый доклад Голиковой о потерях бюджетных средств.
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Последние комментарии

SafarinD
11.08.17 10:29
Российский бюджет - яма бездонная, так как сколько налогов не соберут, большая часть уйдёт на зарплаты чиновникам, обслуживание их офисов, на дорогие игрушки воякам, путинские мега-проекты - олимпиа
Комментарий к новости:Завалили бюджет налогами северяне
Мария Антоновна
11.08.17 07:54
Скажу до свидания, хотя надо сказать прощайте! Спасибо большое за часы и дни радостных встреч в стенах театра.
Комментарий к новости:Наш регион покидают главный режиссер театра Северного флота Юзеф Фекета и заслуженная артистка РФ Наталья Долгалева
Zviygincew
11.08.17 07:30
Не знаю, случайно или специально у вас два сообщения встали рядом: сначала о потерях бюджета страны от многочисленных нарушениях чиновников, а потом о росте собираемости налогов в Мурманской области.
Комментарий к новости:Завалили бюджет налогами северяне
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