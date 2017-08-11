Завалили бюджет налогами северяне

За январь-июль 2017 года в консолидированный бюджет Российской Федерации от всех налогоплательщиков Мурманской области перечислены налоговые платежи в сумме 45800 млн рублей.

Поступления налога на доходы физических лиц составили 15 млрд 818 млн рублей, что на 4,0% или на 604 млн рублей выше аналогичного периода 2016 года. По налогам на совокупный доход поступления увеличились на 4,8%. Положительная динамика сохраняется по налогам на имущество - темп роста составил 110,5% (в том числе по налогу на имущество физических лиц – в 2,4 раза, транспортному налогу физических лиц – в 2 раза). По налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами поступления увеличились на 1,0%.

Основная часть (76%) налогов, собранных на территории Мурманской области, осталась в бюджетах региона. В федеральный бюджет перечислено 24%.

В консолидированный бюджет Мурманской области за 7 месяцев 2017 года поступило 34906 млн рублей. Определяющими налогами для консолидированного бюджета Мурманской области являются: налог на доходы физических лиц – 15818 млн рублей, доля 45%; налог на прибыль организаций – 12508 млн рублей, 36%; налоги на имущество – 2 946 млн рублей, 8%; налоги на совокупный доход – 2 708 млн рублей, 8%. Их суммарная доля в региональном бюджете составляет 97%.

Доходы областного бюджета за счёт налоговых поступлений по итогам января-июля 2017 года составили 27034 млн рублей. Объём налоговых поступлений в местные бюджеты в январе-июле 2017 года составил 7872 млн рублей, что на 5,0% (на 376 млн рублей) выше уровня поступлений соответствующего периода 2016 года.