Завалы снега, неочищенные подъездные пути – привычная картина

Первый объект, на который прибыла комиссия – двор дома №4 корпус 1 по улице Свердлова. Жилищники к проверке подготовились – на придомовой территории работала снегоуборочная техника и дворник.

– В целом картина, к сожалению, привычная: невывезенный снег, неочищенные подъездные пути, – отметил Артем Кузьмин. – Своевременная уборка дворов, очистка лестниц и крыш жилых домов от снега и наледи – обязательный перечень работ, которые должны выполнять управляющие организации в это время года. Однако далеко не все из них относятся к своим обязанностям добросовестно.

Городские власти строго контролируют работу управляющих организаций: специалисты управлений округов регулярно проводят рейды. Все выявленные нарушения фиксируются, а виновные привлекаются к административной ответственности.

За первый месяц этого года только в Ленинском округе проведено 26 проверок, составлено 163 акта, из них 92 направлено в управляющие организации для устранения замечаний. На основании 71 акта подготовлены материалы для составления протоколов об административных нарушениях.