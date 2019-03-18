Заведующая дошкольного учреждения хотела разбогатеть на «мёртвых душах»

Прокуратурой Первомайского административного округа Мурманска проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции, бюджетного законодательства в деятельности МБДОУ г. Мурманска № 41. Проверкой было установлено, что бывшая заведующая дошкольного учреждения из корыстной заинтересованности издала приказы о приёме на работу трёх граждан, заведомо зная о том что фактически осуществлять трудовую деятельность они не будут.

В последующем заведующая получала от них перечисленные в счет заработной платы денежные средства, которые были присвоены и растрачены по своему усмотрению.

В результате чего действиями заведующей бюджету муниципального образования город Мурманск был причинён материальный ущерб в размере 1 млн 375 тысяч 523 рубля 81 копейки.

Указанные обстоятельства послужили основанием для направления прокуратурой округа в Кольский районный суд искового заявления в интересах муниципального образования город Мурманск.

12 марта текущего года в ходе судебного заседания ответчик представила суду платёжные документы о возмещении материального ущерба, причиненного бюджету муниципального образования город Мурманска в размере 1375523 рубля 81 копейки, в связи с добровольным исполнением исковых требований, судом вынесено определение о прекращении производства по делу.

Одновременно следователями следственного комитета продолжается расследование уголовного дела, в рамках которого будет дана уголовно – правовая оценка действиям заведующей МБДОУ.