Завершается прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов «Приоритеты роста»

Всероссийский конкурс молодежных проектов «Приоритеты роста» – площадка для молодых людей с собственным видением будущего России, желающих внести свои идеи в разработку стратегии экономического развития и повлиять на социально-экономическую политику нашей страны. К участию приглашаются команды из 2-4 человек, возможно также индивидуальное участие.



Номинации конкурса: «Рисунок» (для учеников 1-4 классов); «Инфографика» (для учеников 5-8 классов), «Проект» (для учеников 9-11 классов), «Проект» (для студентов вузов, учащихся средних профессиональных образовательных учреждений).



Победители и призеры конкурса будут награждены ценными призами, путевками на профильные экономические смены в детских центрах «Артек», «Орленок», «Океан», а также получат возможность прохождения стажировок в российских и международных организациях и корпорациях. По решению экспертного совета возможно предоставление гранта на реализацию собственного проекта.



Заявки принимаются до 3 мая на сайте проекта. Там же представлена подробная информация о конкурсе.