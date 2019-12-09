Завершаются работы на строительных объектах Мурманской области, возводимых в рамках национальных проектов

Стройки по нацпроектам в Мурманской области остаются на еженедельном контроле в правительстве региона, и работы на них вышли на завершающую стадию. Сегодня на оперативном совещании о ситуации доложила заместитель губернатора – министр строительства Оксана Астахова.

В воскресенье новое здание областного театра кукол распахнет свои двери для первых зрителей – в этом уже нет никаких сомнений. Как сообщила Оксана Астахова, в здании ведутся пусконаладочные работы инженерных систем, монтируется оборудование, идет сборка дизайнерской мебели. Смонтированы кресла в зрительном зале и офисная мебель в кабинетах. Завершены работы по благоустройству территории.

Детский сад в Печенге готов на 95%. Завершаются фасадные работы, на объекте трудятся около 50 человек. На 90% готов детсад в городе Полярном ЗАТО Александровск. На стройке работают 74 человека.

«Готовность фасада 80%, штукатурные работы выполнены на 75%. Поставлены оборудование и мебель. Постоянно сдвигались сроки поставки трансформаторной подстанции. Сейчас она заказана, по гарантийному письму от поставщика срок поставки 20 декабря. Объект держим на постоянном контроле», – подчеркнула Оксана Астахова.

Во время совещания было отмечено, что 20 декабря – срок на грани фола, поскольку казначейство после 23 числа прекратит проводить платежи. Поэтому данную поставку необходимо жестко контролировать.

Вызывавший ранее беспокойство физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Полярные Зори сегодня готов на 96%. На объекте задействовано 34 человека, завершаются отделочные работы, ведётся сборка мебели, в четверг начнется укладка паркета. Зал аэробики готов полностью «под ключ».

На мемориале в Долине Славы осталось смонтировать семь плит из 40. Как отметила Оксана Астахова, на объектах, возводимых в регионе в рамках национальных проектов, какие-либо риски отсутствуют. Это означает, что все стройки будут завершены в намеченные сроки до конца года.