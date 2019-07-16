Завершаются работы по реконструкции Мурманского областного театра кукол

Завершаются работы по реконструкции здания для Мурманского областного театра кукол – первого в стране объекта, создаваемого в рамках национального проекта «Культура». Ход работ вчера проконтролировал глава региона.

Театр переедет в здание бывшего Дома офицеров на проспекте Ленина, 27, где сейчас идёт масштабная перестройка. Такой переезд – давно назревшая необходимость: многие годы коллектив прославленного театра ютится на первом этаже областной научной библиотеки на площади всего в 750 кв. метров . Стеснённые условия не позволяют труппе широко применять современные технологические решения при постановке спектаклей. И это при том, что Мурманский областной театр кукол – уникальное учреждение, достояние культуры не только региона, но и всей страны. В нём трудились и трудятся замечательные артисты и художники, чей талант признан на международном уровне.

В бывшем Доме офицеров площади почти в пять раз больше. В частности, у театра появятся два зрительных зала – большой на 300 человек и малый на 60. Кроме того, летом артисты смогут давать представления на открытой сцене.

Стоимость контракта – около 280 млн рублей. Проектом, по которому работает подрядчик, предусмотрена перепланировка внутренних помещений с учетом современных требований к безопасности и доступности для маломобильных людей, комплекс отделочных работ, замена кровли, всех инженерных наружных и внутренних сетей, отделка фасада, а также благоустройство территории вокруг здания театра с созданием детской площадки и специальной зоны для спектаклей под открытым небом.

Сейчас подрядчик ведёт отделку по всему зданию. Строительные работы должны завершиться не позднее 10 октября, после чего в новом здании театра начнётся монтаж кресел для зрителей, звукового и светового оборудования. Соответствующие закупки уже объявлены.

1 декабря театр кукол наконец-то сможет переехать в свой собственный дом, а на 15 декабря уже запланирован первый спектакль на новой сцене.