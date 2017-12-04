Завершён первый этап строительства пешеходной связи Семёновского озера

Сегодня объект посетил глава администрации города Андрей Сысоев. Часть зоны отдыха уже доступна для мурманчан.

Основной и технически сложный объем работ выполнен полностью: завершены подготовительные и земляные работы, обустроены велодорожки, установлены опоры освещения, оборудованы детская и две смотровые площадки, велопарковка. Изюминкой зоны отдыха станут световые конструкции, изображающие природные явления: северное сияние, столбы света, эффект гало, перламутровые и серебряные облака.

– В следующем году начнётся благоустройство южной части объекта. Пешеходная связь соединит набережную с памятником стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны. Общая длина дорожек будет превышать 4 километра, – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

– В ходе второго этапа работ создадут еще одну смотровую площадку и зоны активного отдыха с игровым оборудованием и тренажерами, а также установят скамейки и урны, – сообщил директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай.

Для пешеходов и велосипедистов появятся знаки и разметка. В целях безопасности установят видеокамеры.

Напомним, благоустройство Семёновского озера ведется в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы находятся под строгим контролем общественной комиссии.

– Отрадно, что в Мурманске становится все больше благоустроенных территорий, – отметила региональный координатор федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова. – Мурманчане уже смогли по достоинству оценить новую зону отдыха. Уверена, она станет одним из популярных мест города.