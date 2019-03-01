В соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Российской Федерации завершён первый отборочный этап международного конкурса «Мастера артиллерийского огня–2019». К участию в этапе привлекались 550 минометных расчетов от артиллерийских подразделений военных округов, Воздушно-десантных войск и Северного флота. Для проведения состязаний было задействовано 38 полигонов.

В ходе отборочного этапа расчёты 120-мм минометных комплексов «Сани» выполняли огневые задачи полупрямой наводкой, упражнения стрельб из ручных противотанковых гранатометов, пулемётов ПКТ и автоматов АК-74. Водители-механики в составе расчётов преодолевали различные препятствия, в том числе косогор, холм, брод, ограниченный проход с обозначенными поворотами, колейный мост, проход в минно-взрывном заграждении.

Для участия во втором этапе отобрано 116 минометных расчетов, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.