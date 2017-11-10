Завершена подготовка Октябрьской железной дороги к работе в зимний период

Особое внимание при подготовке к стабильной работе в зимний период уделяется состоянию железнодорожного пути. Так, высокопроизводительными комплексами путевых машин выполнен планово-предупредительный ремонт более 1,8 тысячи км пути и 2,3 тысячи стрелочных переводов.

Путевая инфраструктура оборудована устройствами очистки стрелочных переводов от снега. На ОЖД такими устройствами оснащено более 11 тысяч стрелочных переводов, из которых более 7,5 тысячи оборудованы пневмообдувкой, порядка 3,9 тысячи – электрообогревом. Подготовка к работе всех устройств очистки стрелочных переводов от снега выполнена в полном объеме.

Проведена комплексная проверка состояния и ремонт свыше 2,8 тысячи км контактной сети, произведен контроль состояния наружного освещения железнодорожных станций, переездов, пассажирских платформ.

К работе в зимний период подготовлено 69 единиц снегоуборочной и 38 единиц снегоочистительной техники, 30 пневмообдувочных машин. Комплекты запасных частей, необходимые для стабильной работы снегоуборочной и снегоочистительной техники, сформированы в полном объеме.

Подготовлены к зиме 23 крупных и 166 малых вокзалов, более 1,8 тысячи пассажирских платформ. Произведена проверка и необходимый ремонт котельных и тепловых сетей в границах магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.