Завершено расследование уголовного дела по обвинению группы лиц в совершении мошенничеств в сфере страхования

Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении 10 жителей города Мурманска и Мурманской области. Двое из указанных лиц на момент совершения преступления являлись действующими сотрудниками ДПС, проходящими службу в различных подразделениях УМВД России по Мурманской области. В зависимости от роли каждого действия обвиняемых квалифицированы по ч.2 ст.159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч.3 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч.2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества).

По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе группы лиц, совершили 8 умышленных преступлений при следующих обстоятельствах.

Так, в августе 2015 года один из обвиняемых, 1990 года рождения, вступил в преступный сговор с действующим на тот момент сотрудником УГИБДД УМВД России по Мурманской области, 1985 года рождения, на совершение мошенничества в сфере страхования. Реализуя задуманное, находясь на службе, инспектор ДПС оформил документы о несуществующем ДТП, которые передал своему подельнику. После чего тот предоставил документы по факту вымышленного ДТП в страховую компанию. Введенные в заблуждение представители страховой компании, получив от злоумышленников вышеуказанные документы, посчитали случай страховым и произвели выплаты в общей сумме более 450 тысяч рублей. Похищенными денежными средствами злоумышленники распорядились по собственному усмотрению.

Кроме того, используя аналогичную схему преступления в феврале 2016 года, два обвиняемых, 1985 и 1989 годов рождения, являющихся на тот момент действующими инспекторами ДПС, в составе группы лиц оформили четыре административных материала о вымышленных ДТП. В последующем указанные фиктивные документы были предоставлены в различные страховые компании для хищения денежных средств. В итоге злоумышленники завладели суммой, превышающей 1 миллион 500 тысяч рублей.

Помимо прочего, инспектор ДПС, 1989 года рождения, в феврале 2016 года, исполняя свои должностные обязанности, преследуя свои личные цели, дважды внес в официальные документы заведомо ложные сведения, совершив тем самым служебные подлоги.

В июне 2016 года, с целью получения части страховой выплаты, обвиняемый, 1989 года рождения, являясь инспектором ДПС, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, оформил дорожно-транспортное происшествие, инсценированное его подельниками. Подложные документы предоставлены злоумышленником в страховую компанию, в результате чего ему были перечислены денежные средства в сумме, превышающей 130 тысяч рублей.

С пятью обвиняемыми в ходе предварительного расследования заключены досудебные соглашения о сотрудничестве и уголовные дела в отношении них ранее были направлены в суд для рассмотрения по существу.

В ходе проведения предварительного следствия произведен большой объем следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений. Длительное время потребовалось для установления местонахождения ряда свидетелей, поскольку указанные лица либо проживают за пределами Мурманской области, либо покидали территорию Мурманской области на длительный период.

Указанные преступления удалось выявить благодаря тесному взаимодействию с оперативными подразделениями УФСБ России по Мурманской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.