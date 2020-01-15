Завершено расследование уголовного дела в отношении директора ММБИ Кольского научного центра Российской академии наук

Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора Мурманского морского биологического института Кольского научного центра Российской академии наук в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).

По данным следствия, с июня по сентябрь 2018 года по указанию директора института одному из его подчиненных незаконно перечислялись премии в заведомо завышенном размере. Полученные денежные средства в размере 380 тысяч рублей в соответствии с ранее достигнутой договоренностью с сотрудником обналичены и переданы директору. Последний незаконно присвоил деньги, распорядившись ими по своему усмотрению.

Кроме того, в период с января по октябрь 2018 года им же давались указания о перечислении заработной платы общей суммой более 200 тысяч рублей другому сотруднику указанного учреждения с незаконными доплатами за работу в условиях Крайнего Севера в виде районного коэффициента и процентной надбавки. При этом работник в указанный период фактически осуществлял свои трудовые функции на территории Ростова-на-Дону.

Как сообщает и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, в ходе предварительного расследования мужчина вину в совершении инкриминируемых преступлений не признал. Собранные следствием доказательства признаны прокурором достаточными, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.