Завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Росляково

Закончено строительство объекта капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в жилом районе Росляково г. Мурманска». Комплекс построен в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного между правительством Мурманской области и ПАО «НК «Роснефть».

На объекте предполагается проведение физкультурно-оздоровительных занятий и учебно-тренировочных занятий по общефизической подготовке и игровым видам спорта: мини-футболу, баскетболу, волейболу, стритболу, а также занятий на тренажерах и турниках для воркаута. Возможность занятий на тренажерах предусмотрена и для маломобильных групп населения.

Пропускная способность комплекса в летний период составляет 101 человек в смену.

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области в рамках осуществления регионального государственного строительного надзора провело проверку законченного строительством объекта капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в жилом районе Росляково г.Мурманска».

По итогам проверки застройщику – городскому спортивному центру «Авангард» выдано заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Заключение является одним из основных документов, необходимых для обращения застройщика в комитет градостроительства и территориального развития города Мурманска с заявлением на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.