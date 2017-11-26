Завершено строительство первого в Мурманской области современного фельдшерско-акушерского пункта

С новым современным фельдшерско-акушерским пунктом в селе Варзуга ознакомились заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк, министр здравоохранения региона Валерий Перетрухин и глава Терского района Геннадий Попов.

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в Варзуге выполнено за счёт средств регионального бюджета в рамках мероприятий государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения». Стоимость строительно-монтажных работ составила 9 млн 33,9 тыс. рублей. Помещения ФАПа и жилого блока оснащены оборудованием, мебелью и инвентарем на общую сумму 2 млн рублей.

Общая площадь помещений ФАПа составляет 122,73 кв. м , в том числе помещения для проживания медицинского работника – 45,85 кв. м .

ФАП состоит из кабинета для приема пациентов со смотровой, процедурного кабинета, помещения для хранения медикаментов, санитарной комнаты, комнаты персонала, служебных и бытовых помещений, а также жилого блока, предусматривающего две комнаты, кухню, ванную, туалет. Предусмотрена стоянка для автотранспорта.

«Мы сделали большой шаг в сфере налаживания работы системы здравоохранения Мурманской области. За много лет это первый случай строительства в регионе нового современного фельдшерско-акушерского пункта, отвечающего всем необходимым требованиям. Это стало возможным благодаря совместным усилиям правительства Мурманской области, администрации поселения и строителей. После получения всех необходимых разрешительных документов новый ФАП начнёт работу», – отметила заместитель губернатора Инна Погребняк.

Как подчеркнул министр здравоохранения Валерий Перетрухин, строительство современных фельдшерско-акушерских пунктов – весомый вклад в развитие первичной медицинской помощи в сельской местности.

До конца года планируется завершить строительство аналогичного ФАПа в селе Чапома, а в следующем году начать строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Чаваньга.