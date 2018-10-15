Завершил работу семинар «Современные форматы и методы профилактической работы с молодёжью»

Семинар проводился Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения».

Участниками мероприятия для специалистов органов по делам молодёжи, образования, культуры, физической культуры, а также подведомственных им учреждений, представителей общественных организаций и структур по воспитательной работе образовательных организаций стали 28 человек.

В рамках первого дня работы участники прояснили основные проблематики профилактической работы с молодёжью, обсудили тему разницы поколений, основные ценности и мотиваторы современной молодёжи и их влияние на форматы профилактической работы, изучили особенности восприятия мозга и принципы формирования «здоровых» и «нездоровых» привычек.

Второй день работы семинара был посвящён следующим темам: особенности современных форматов работы с молодёжью, повышение эффективности тренингов с помощью новых инструментов, использование игропрактики в профилактической работе, фасилитация как одна из форм открытого разговора с молодёжью.

Для проведения семинара была приглашена Анна Бондарчук (Хабаровский край) – тренер, сертифицированный коуч, модератор, фасилитатор, представитель образовательной команды Всероссийского молодёжного образовательного форума «Амур».

Напомним, что 30-31 октября в ЗАТО г. Североморск состоится семинар «Личное и профессиональное развитие специалистов, работающих с молодёжью в сфере профилактики».