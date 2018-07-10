Завершилась модернизация котла ПАО «Мурманская ТЭЦ»

На Центральной ТЭЦ Мурманска завершилась комплексная модернизация водогрейного котла № 8.

В ходе работ заменены поверхности нагрева с увеличением площади теплообмена, установлены современные горелочные устройства, улучшающие качество сгорания топлива, выполнена современная теплоизоляция из материала, не содержащего асбест, внедрена система автоматизации процесса управления котлом.

— В результате модернизации увеличена производительность котла на 7,5 Гкал/час, таким образом, возросла общая установленная тепловая мощность предприятия, — отметил главный инженер ПАО «Мурманская ТЭЦ» Вячеслав Мухин. — Сразу по окончании работ на котле № 8 мы приступили к модернизации котла № 9, мощность которого также возрастет.

ПАО «Мурманская ТЭЦ» продолжает подготовку к новому отопительному периоду.

— На всех источниках теплоснабжения проводятся ремонты котельного оборудования, чистка газоходов и дымовых труб. Большие усилия сконцентрированы на замене теплосетей в центре Мурманска, работы ведутся на проспекте Ленина, улицах Книповича, Шмидта и Дзержинского, — добавил Вячеслав Мухин.

Все мероприятия направлены на надежное теплоснабжение потребителей и безаварийное прохождение отопительного периода.