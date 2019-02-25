Завершилась X зимняя Спартакиада «Спорт АЭС-2019»

Почти неделю в Полярных Зорях проходила спартакиада работников АО «Концерн Росэнергоатом» по зимним видам спорта «Спорт АЭС-2019». Участие в юбилейной X зимней Спартакиаде работников российских атомных станций приняли 280 спортсменов с Балаковской, Белоярской, Калининской, Кольской, Курской, Ленинградской, Нововоронежской, Ростовской, Смоленской АЭС, центрального аппарата Концерна «Росэнергоатом» и дочернего общества Концерна – АО «Атомэнергоремонт». Спартакиада приурочена к Году здоровья, объявленному в 2019 году в Госкорпорации «Росатом».

На торжественной церемонии награждения и закрытия спартакиады главный судья соревнований Евгений Паницкий отметил: «Мы благодарны всем участникам за то, что приехали, поддержали спорт в концерне «Росэнергоатом», за ваши результаты и достижения, спасибо за этот праздник спорта, который был бы невозможен без вас – лучших спортсменов атомной отрасли».

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, в командных соревнованиях призовые места распределились следующим образом: лыжные гонки - 1 место - Кольская АЭС; 2 место - Ленинградская АЭС; 3 место - Калининская АЭС; горнолыжный спорт - 1 место - Кольская АЭС; 2 место - Ленинградская АЭС; 3 место - Балаковская АЭС; сноуборд - 1 место – Кольская АЭС; 2 место – Ленинградская АЭС; 3 место – Калининская АЭС; полиатлон - 1 место – Ленинградская АЭС; 2 место – Кольская АЭС; 3 место - Белоярская АЭС и шахматы - 1 место – Ленинградская АЭС; 2 место – Кольская АЭС; 3 место – Смоленская АЭС.