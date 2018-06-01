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Мурманская область. Арктика01.06.18 07:10

Завершились учения «Баренц-2018», которые прошли под руководством норвежской стороной

Силы поисково-спасательного обеспечения Северного флота, задействованные в российско-норвежском учении «Баренц-2018», вчера вернулись в главную базу Северного флота. Выполнена основная задача международного учения – отработка совместных действий при поиске и спасании терпящих бедствие на море людей, предотвращение загрязнения нефтепродуктами морской акватории в условиях интенсивного промышленного освоения Арктики.

По плану российско-норвежского учения «Баренц-2018» активная фаза началась с получением сигнала бедствия из района, где находится судно, условно терпящее бедствие, 12 членов его экипажа оказались в воде.

Объединенным спасательно-координационным центром Северной Норвегии были оповещены силы поисково-спасательного обеспечения аварийно-спасательных формирований Северного флота и других силовых ведомств, дислоцирующихся в регионе. С аэродрома Североморск-3 в воздух были поднят самолет Ил-38 армии ВВС и ПВО СФ, вылетевшие в район «бедствия» для обнаружения людей на поверхности моря. Так же в район аварии были направлены многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус» и спасательное буксирное судно «СБ-523».

Как сообщает пресс-служба СФ, после обнаружения лётчиками самолёта Ил-38 с воздуха спасательного плота, имитировавшего место «бедствия», были уточнены координаты района аварии судна. В данный район направились суда Северного флота.

В ходе проведения второго этапа учения были проведены тренировки по организации взаимодействия между силами ПСО России и Норвегии при ликвидации последствий экологической аварии вследствие розлива нефтепродуктов на морской акватории.

В назначенном районе экипаж многофункционального судна тылового обеспечения «Эльбрус», используя судовой катер, произвёл развёртывание бонового заграждения постоянной плавучести «БПП-1100», чтобы оградить участок водной поверхности, условно загрязнённый нефтепродуктами.

В учении для ликвидации последствий розлива нефтепродуктов на морской акватории был задействован свободноплавающий нефтесборщик «ММ 30 3С». С его помощью производилась откачка воды с примесью нефтепродуктов, которые поступили в цистерну льяльных вод судна.

В этом году общее руководство учением осуществлялось норвежской стороной.

От Северного флота в учении принимали участия новейшее многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус», спасательно-буксирное судно «СБ-523», самолёт Ил-38. Также от российской стороны были задействованы силы и средства мурманских филиалов морского спасательно-координационного центра «Администрация морских портов Западной Арктики», «Морской спасательной службы Росморречфлота», «Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации», «Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ» и пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району.

Непосредственно на учении с норвежской стороны были задействованы корабли, суда, самолёты объединенного спасательно-координационного центра Северной Норвегии, береговой администрации, береговой охраны ВМС, а также силы и средства центров и службы контроля воздушного пространства «AVINOR».

Международные учения «Баренц» проводятся ежегодно в соответствии с «Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Норвегии о сотрудничестве при поиске пропавших без вести и спасании терпящих бедствие людей на Баренцевом море» от 4 октября 1995 года.

Руководство учениями поочередно осуществляют как представители российских, так и норвежских сил поисково-спасательного обеспечения.

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