Завершилось обсуждение корректировки Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года

Встречами в ЗАТО г.Заозёрск и в Печенгском районе завершилась серия выездных заседаний по обсуждению корректировки Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года, организованных Министерством экономического развития Мурманской области совместно с заинтересованными региональными ведомствами.

В рамках обсуждения корректировки основополагающего документа развития региона представителями органов местного самоуправления и ведущих предприятий, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, были также озвучены перспективы и планы по развитию территорий, высказаны инициативные предложения, которые будут рассмотрены профильными ведомствами и, при необходимости, учтены при формировании региональной Стратегии.

В ходе встреч представители органов местного самоуправления проинформированы о необходимости синхронизации основных целей и задач муниципальных стратегических документов со стратегическими целями и задачами субъекта, а также национальными целями, определенными Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в указе от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

С докладом министра экономического развития Мурманской области Елены Тихоновой на выездных совещаниях в муниципальных образованиях Мурманской области можно ознакомиться на официальном сайте Министерства экономического развития Мурманской области.