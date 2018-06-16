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Мурманская область. Арктика16.06.18 07:00

Завершился чемпионат Беломорской военно-морской базы по спринту в военной форме одежды

В Беломорской военно-морской базе Северного флота состоялся чемпионат Архангельского территориального гарнизона по бегу на 100 метров в военной форме одежды. В соревнованиях приняли участие 56 спортсменов из 14 команд.

Как сообщает пресс-служба СФ, чемпионом стал старший матрос отряда специального назначения по борьбе с диверсионными силами и средствами (ПДСС) Александр Пивоваров с результатом 13,14 секунд. Второе место занял сержант радиотехнического полка соединения ПВО Северного флота Максим Брулёв, отставший от лидера на 16 сотых секунды. Замкнул тройку призеров старшина 1 статьи Иван Булич  из Учебного центра подготовки младших специалистов ВМФ. Он пробежал стометровку за 13,35 секунд.

В общекомандном зачете на вершину пьедестала почёта поднялась сборная радиотехнического полка, второе место заняли военнослужащие соединения строящихся и ремонтирующихся подводных лодок, третьими стали представители отряда по борьбе с ПДСС.

Победителям и призерам были вручены грамоты и медали.

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16.06.18 01:10
ну вообще-то в снятом на видео документе говорится о прокладке оптоволоконного кабеля! но ни как ни об установке мачты базовой станции опсоса. какой-то наглый развод чистой воды. ещё хотелось бы б***у
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Смирнова Еденп
15.06.18 20:28
Фас называется ваша передача. Подумайте, кто сказал это слово Баталову. Кто хочет отобрать у нашего колхоза последнее. Вот вы Прокопчука с его комментариями показывали, а вы у него спросили, почему он
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Known
15.06.18 07:06
С первой победой! Думаю, что наши футболисты приготовили сюрприз для болельщиков. Жаркие игры ещё впереди.
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