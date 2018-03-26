Завершился фестиваль «Белый медвежонок»

Сегодня состоялось подведение итогов городского фестиваля физкультуры и спорта «Белый медвежонок». Он проводится в дошкольных образовательных учреждениях Мурманска более 20 лет.

Фестиваль охватил все детские сады заполярной столицы: маленькие мурманчане демонстрировали свои спортивные и творческие способности на соревнованиях, посещали познавательные занятия и показательные выступления воспитанников спортивных школ. В этом году появилась новая номинация – для детей раннего и младшего возраста. Также в рамках фестиваля прошло первенство детских команд по фитнес-аэробике.

– В мероприятиях приняли участие более 10 тысяч дошколят, а также родители и педагоги. Такое количество участников – результат высокой организации спортивно-оздоровительной работы в детских садах города, – отметила заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова.

Фестиваль направлен на привлечение детей к систематическим занятиям физическими упражнениями, оздоровление маленьких мурманчан, а также внедрение современных инновационных образовательных технологий.