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Мурманская область. Арктика17.10.18 16:54

Завершился I этап Всероссийского фестиваля юных художников «Уникум»

В Мурманском колледже искусств состоялся I (заочный) этап всероссийской культурно-просветительской акции для одаренных детей «Всероссийский фестиваль «Уникум». Фестиваль проводится под патронатом Министерства культуры Российской Федерации. Тема фестиваля «Новое в жизни российских регионов глазами юных художников и фотохудожников».

Тематику работ, на усмотрение автора и его художественного руководителя, можно было расширить до следующего списка тем: «Краса родной земли», «Обычаи и традиции моего народа», «Регион глазами юного художника», «Семейные ценности».

Участниками фестиваля стали 70 учащихся из 15 детских школ искусств в возрасте от 10 до 14 лет, представившие свои работы в трёх номинациях: изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и фотоискусство. Перед жюри стояла задача отобрать в каждой номинации не более пяти претендентов для участия во II этапе фестиваля.

Победителями I этапа стали:

в номинации «Изобразительное искусство»:

1. Герасимчик Ирина, 13 лет, Детская художественная школа №1 пгт Никель;

2. Горская Анастасия, 14 лет, Детская художественная школа г. Мурманска;

3. Дворник Мария, 14 лет, Детская художественная школа г. Мурманска;

4. Курбатова Юлия, 13 лет, Детская школа искусств г. Полярный;

5. Морозова Вероника, 11 лет, Детская художественная школа г. Мурманска;

в номинации «Декоративно-прикладное искусство»:

1. Шарафутдинова Александра, 13 лет, Детская художественная школа №1 пгт Никель;

в номинации «Фотоискусство»:

1. Бобкова Дарья, 11 лет, Дом детского творчества им. академика Е.А.Ферсмана г. Апатиты;

2. Венковская Анастасия, 13 лет, Дом детского творчества им. академика Е.А.Ферсмана г. Апатиты;

3. Рысакова Кристина, 14 лет, Дом детского творчества им. академика Е.А.Ферсмана г. Апатиты.

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