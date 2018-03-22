Мурманская область. Арктика22.03.18 09:56
Завершился капитальный ремонт гидроагрегата на Кумской ГЭС ПАО «ТГК-1»
На Кумской ГЭС ПАО «ТГК-1» завершился капитальный ремонт гидроагрегата № 1 мощностью 40 МВт.
В ходе работ произведена замена облицовки вала турбины, элементов кинематики направляющего аппарата и рабочего колеса, выполнен ремонт быстропадающих щитов и сороудерживающих решеток. Также вместо гидравлической системы регулирования гидрогенератора и маслонапорной установки внедрена современная микропроцессорная, установлена новейшая система управления оборудования и контроля за состоянием агрегата.
— Данные мероприятия направлены на обеспечение бесперебойной эксплуатации гидроэлектростанции, — пояснил главный инженер Каскада Нивских ГЭС ПАО «ТГК-1» Олег Потанькин.
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