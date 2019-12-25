Завершился капитальный ремонт подстанции № 3 Мурманской областной станции скорой медицинской помощи

В рамках государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» капитально отремонтирована подстанция № 3 на улице Беринга. На проведение ремонтных работ из областного бюджета выделено более 13 млн рублей.

Капитальный ремонт подстанции, который состоялся впервые с момента ее открытия в 1978 году, – одно из мероприятий антикризисного плана главы региона Андрея Чибиса по медицине, направленного на обеспечение доступности скорой медицинской помощи.

В ходе выполненных работ был обустроен второй эвакуационного выход, доступ для маломобильных категорий граждан; заменены дверные блоки межкомнатных и наружной дверей; проведен капитальный ремонт стен и полов по всей площади; капитальный ремонт системы электро-, тепло- и водоснабжения; установлен видеодомофон и видеонаблюдение. Поставлена новая мебель.

На подстанции скорой медицинской помощи № 3 круглосуточно размещается девять выездных бригад скорой медицинской помощи, в том числе восемь общепрофильных бригад и одна специализированная педиатрическая бригада