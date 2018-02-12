Завершился конкурс среди муниципальных образований Мурманской области на получение субсидий на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог местного значения

Итоги конкурса по распределению средств муниципалитетам в рамках регионального дорожного фонда обсудили сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области.

«Правительство Мурманской области ежегодно предусматривает в областном бюджете средства муниципальным образованиям на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, которые распределяются на конкурсной основе. В этом году суммарный объем поддержки муниципалитетам на дорожные работы составил 100 млн рублей», – отметила Марина Ковтун.

По информации министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрия Соснина, в этом году в конкурсе участвовало 25 муниципальных образований, которые заявили 73 объекта. Рассмотрение заявок проводилось отдельно для так называемых больших и малых муниципалитетов (до и более 10 тысяч человек).

«По итогам конкурса мы распределили субсидии среди 11 муниципалитетов на 29 объектов. Распределение будет отражено в нашей программе «Развитие транспортной системы Мурманской области», после чего результаты будут доведены до муниципалитетов, и они смогут объявлять конкурсы на выбор подрядчика», – рассказал Дмитрий Соснин.

Губернатор Марина Ковтун порекомендовала главам администраций заранее выбрать подрядчиков, чтобы к наступлению строительного сезона незамедлительно приступить к работам и обеспечить эффективное расходование средств.