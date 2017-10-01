Завершился очередной этап российско-норвежского проекта «Летняя школа – 2017»

30 сентября в Мурманском государственном техническом университете завершился период «Летней школы – 2017». Напомним, проект сотрудничества МГТУ и Норвежского университета науки и технологии (г.Тронхейм) стартовал 25 сентября.

Во время работы «Летней школы - 2017» норвежские студенты совместно с обучающимися Естественно-технологического института и Морского института МГТУ прослушали курс лекций по основам пищевых технологий, которые читали как норвежские преподаватели, так и специалисты МГТУ. Также норвежская делегация ознакомилась и провела несколько лабораторных работ на базе учебно-экспериментального центра нашего университета. Затем прошёл ряд выступлений-презентаций интернациональных команд о проделанной работе, и были выданы соответствующие итоговые сертификаты проекта.

В свободное от учебы время российские и норвежские студенты посетили Галерею рыбацкой славы Мурмана на первом этаже корпуса «В» МГТУ, мемориал «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», ледокол-музей «Ленин» и другие достопримечательности Мурманска.

Теперь норвежская делегация из шести студентов и четырех преподавателей отправится домой. Напомним, на предыдущем этапе «Летней школы» университет в Тронхейме посетили студенты-биологи МГТУ.