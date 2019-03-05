Завершился первый в истории Мурманской области турнир по волейболу на снегу
Он вошёл в программу легендарного спортивного мероприятия Кольской земли - 85-го юбилейного Праздника Севера. Соревнования открыла председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Наумова Светлана Ивановна.
Восемь спортивных коллективов приняло участие в турнире: четыре мужских и четыре женских команды.
Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, по итогам состоявшихся игр места распределились следующим образом: мужчины - 1 место - команда «Апатиты», 2 место - команда «Сугробы», 3 место - команда «Твоя последняя любовь». Среди женских команд места распределились: 1 место - команда «ТриоРио», 2 место - команда «МАГЭ», 3 место - команда «Динамщицы».
Награждение команд-победительниц и призёров провёл руководитель Центра спортивной подготовки Мурманской области Лебедев Владимир Николаевич. Команды награждены кубками и памятными медалями с изображением символики 85-го Праздника Севера.