Завершился проект по повышению энергоэффективности насосных станций ПАО «Мурманская ТЭЦ»
ПАО «Мурманская ТЭЦ» завершило проект по повышению энергоэффективности насосных станций теплосети. На всех объектах, не имеющих постоянного обслуживающего персонала, установлены преобразователи частоты с системой дистанционного контроля.
Частотные приводы позволяют организовать работу насосного оборудования в режиме автоматического регулирования, повысить надежность эксплуатации благодаря плавному изменению нагрузки при пусках и остановах. Установленная система мониторинга теперь передает всю информацию на единый диспетчерский пульт насосной № 4 на ул. Баумана, что в свою очередь повышает оперативность принятия решений при управлении режимами работы насосных станций.
— Экономический эффект также на лицо — потребление электроэнергии снизилось практически на 70%. Повышение энергоэффективности является нашей ключевой задачей. Имея такой положительный опыт, мы продолжим реализацию проекта на тепловых источниках — Южной и Восточной котельных, где частотные приводы будут установлены на паровых котлах, — отметил исполнительный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ» Владимир Комаров.
В составе теплоснабжающего предприятия девять насосных станций, семь из которых находятся в постоянной работе на протяжении всего отопительного периода, обеспечивая требуемый расход теплоносителя и заданный уровень давления в трубопроводах теплосети.