Завершился трудовой сезон студенческого энергетического отряда «Энергетик Заполярья-2017»

Студенты кафедры Энергетики и транспорта МГТУ прошли «боевое крещение» на базе филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго». Одиннадцать учащихся кафедры энергетики и транспорта МГТУ приняли активное участие в мероприятиях, организуемых в период летней ремонтной кампании на предприятии. Студотрядовцы проводили покрасочные работы, бетонировали элементы оснований энергоблоков, приводили в порядок складские помещения, занимались другими видами необходимых для энергокомпании работ.

«В разгар лета ваша помощь пришлась очень кстати, - отметил на линейке, посвященной закрытию трудового сезона, Марат Арасланов – руководитель производственного отделения Северные электрические сети. – Большое спасибо вам за добросовестный труд, надеемся, что однажды лучшие из вас станут работниками Колэнерго.

Непосредственно руководивший работой студентов начальник службы эксплуатации зданий и сооружений СЭС Денис Иванов отметил слаженность коллектива студотряда, целеустремленность и дисциплинированность ребят.

В ходе трудового сезона студенты МГТУ также провели увлекательный энергоквест на тему электробезопасности для детей, отдыхающих в одном из летних лагерей Мурманской области, выпустили стенгазету.

Это был уже четвертый трудовой сезон для будущих энергетиков – работа студотрядов организуется на предприятии с 2014 года.

Совместная организация работы студенческого отряда проводится на основании соглашения между ПАО «МРСК Северо-Запада» и Мурманским государственным техническим университетом.